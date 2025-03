Trailer zeigt Reaktionen auf die RoadCraft-Demo XBU MrHyde am Do, 20.03.2025, 16:00 Uhr

Focus Entertainment und Saber Interactive präsentieren den neuen Reaction Trailer zu ihrem kommenden Spiel RoadCraft, der die besten Reaktionen auf die erfolgreiche Demo während des Steam Next Festes zeigt. In der Demoversion können Fans erstmals die Next-Gen-Baumaschinen-Simulation erleben, in der sie den Wiederaufbau zerstörter Industrien übernehmen. RoadCraft erscheint am 20. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: Focus Entertainment