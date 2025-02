Neuer Trailer zu RoadCraft

Focus Entertainment und Saber Interactive enthüllen einen neuen Trailer zur ersten spielbaren Demo von RoadCraft, die im Rahmen des Steam Next Fest vom 24. Februar bis 3. März verfügbar sein wird. Endlich können Spielerinnen und Spieler einen genaueren Blick auf die Next-Gen-Sandbox-Simulation werfen.



Fans der Simulationsspiele von Saber Interactive sowie Liebhaber und Liebhaberinnen von Bau- und Schwermaschinen können diese Demo antesten, bevor sie sich für eine Vorbestellung entscheiden. RoadCraft erscheint am 20. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und kann bereits vorbestellt werden.



In RoadCraft übernehmen Spielerinnen und Spieler die entscheidende Rolle beim Wiederaufbau zerstörter Industrien in verwüsteten Landschaften, die von verheerenden Katastrophen gezeichnet sind. Ihre Aufgabe besteht darin, mit einer Vielzahl mächtiger Baumaschinen Trümmer zu beseitigen, stillgelegte Fabriken zu reaktivieren und wichtige Infrastrukturen wie Straßen und Brücken wiederaufzubauen, um der lokalen Industrie neues Leben einzuhauchen.



Die Demoversion bietet 3 Karten, auf denen Spielerinnen und Spieler in beeindruckenden Umgebungen erstmalig fordernde Missionen ausprobieren können. Die Karten wurden speziell für die Demo entwickelt und bieten einen umfassenden Vorgeschmack auf das komplette Spielerlebnis. Unterstützt durch hochmoderne Grafik- und Physiksimulation erleben Spielerinnen und Spieler eine packende, realistische Erfahrung, die das Steuern von Fahrzeugen, das Bedienen von Baumaschinen und das Verwalten von Ressourcen für den Wiederaufbau nahtlos kombiniert. Zudem können sie die Demo bereits mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern im Koop-Modus angehen, ehe sie sich im finalen Spiel zahlreichen weiteren Teamaufgaben stellen müssen.

Quelle: Focus Entertainment