Trailer zeigt Landhaus-Leben in Sims 4
Sa, 03.07.2021, 13:45 Uhr

Euch zieht es auf das Land? Dann erlebt das Landhaus-Leben doch erst einmal in Die Sims 4. Die Erweiterung wird noch in diesem Monat, am 22. Juli, für den PC und Konsolen erscheinen.

Landhaus-Leben entführt euch nach Henford-on-Bagley, einen gemütlichen Ort, um das Leben auf dem Land zu genießen. Ihr baut Gemüse und Früchte an, um euch von frischen Produkten aus dem eigenen Garten zu ernähren. Oder ihr zieht Tiere auf, lernt Einheimische kennen und lebt im Einklang mit der Natur.

Was euch im Trailer erwartet, könnt ihr der Pressemeldung entnehmen - oder ihr seht ihn euch einfach an:

Der Feature-Trailer zeigt die neuen Möglichkeiten, die das Landleben den Sims bietet: die Einheimischen bei einem Gläschen im Pub "Die Arme des Zwergs" näher kennen lernen, 16 verschiedene Marmeladen zubereiten, ein herrliches Picknick genießen und sich das neue Hobby "Sticken" aneignen. Mit der Grundstücksherausforderung "Rustikales Leben" könnt ihr eure Sims ermutigen, von der Natur zu leben, indem sie ihre eigenen Erzeugnisse anbauen oder Zutaten sammeln und nur noch frische Gerichte auf den Tisch zaubern. Sie können mit ihren Feldfrüchten auch beim Wettbewerb auf dem Markt von Finchwick teilnehmen, um im ganzen Ort mit ihren Erfolgen zu prahlen. In Henford-on-Bagley gibt es außerdem jede Menge Tiere, denn Sims können Hühner im Hühnerstall halten und Eier einsammeln, sich mit Kühen anfreunden, um frische Milch zu erhalten, oder Lamas hegen und pflegen, um ihre weiche Wolle zu scheren.

Quelle: Electronic Arts