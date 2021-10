Trailer verrät Release von Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitiv Edition XBU TNT2808 am Fr, 22.10.2021, 15:00 Uhr

Es geisterte schon als Datum herum, nun ist es offiziell: Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitiv Edition soll am 11. November erscheinen und kostet unter anderem auf der Xbox Series X/S und Xbox One 59,99 €. Einen passenden Trailer gab es, wie der Titel der News verrät, natürlich auch noch - und der hat auch ein paar überarbeitete Szenen parat.

Bestellt ihr über den Rockstar Store vor, erhaltet ihr immerhin einen 10 Dollar-Gutschein, den ihr für zukünftige Einkäufe über mindestens 15 Dollar einlösen könnt - allerdings nur bis Mitte Januar und ob das auch in Deutschland gilt, wissen wir derzeit nicht.

Drei ikonische Städte, drei epische Geschichten. Spiele die Klassiker der ursprünglichen Grand Theft Auto Trilogy: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas, die mit übergreifenden Verbesserungen für eine neue Generation überarbeitet wurden – mit brillanter neuer Beleuchtung und Umgebungsverbesserungen, hochaufgelösten Texturen, erhöhter Sichtweite, Steuerung und Zielmechanik in Anlehnung an Grand Theft Auto V und vielem mehr, um diesen geliebten Welten mit höherem Detailreichtum neues Leben einzuhauchen.

