GTA :The Trilogy vereint drei Serienklassiker

Lange war es ein offenes Geheimnis, gestern hat Rockstar Games endlich die Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitiv Edition angekündigt. Passend zum 20-jährigen Jubiläum des ersten dreidimensionalen GTAs, erwarten euch in der Sammlung die Spiele Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas für aktuelle Systeme - und das noch in diesem Jahr.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erscheint noch in diesem Jahr für die aktuellen Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und über den Rockstar Games Launcher für PC. Sie wird übergreifende Verbesserungen bieten, darunter überarbeitete Grafik und Gameplay-Verbesserungen für alle drei Spiele, aber dennoch den klassischen Look & Feel der Originale bewahren. Außerdem wird Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition in der ersten Jahreshälfte 2022 auch für iOS und Android erscheinen.

Feierlichkeiten zum Jubiläum erwarten euch in diesem Monat in GTA Online mit Spezialevents und einigen besonderen Überraschungen – darunter dem Anlass gewidmete Bekleidung und Lackierungen. Und später in diesem Jahr könnt ihr euch auf ein neues spannendes Abenteuer in GTA Online freuen, in dem einige gute Freunde und bekannte Gesichter eure Hilfe dabei benötigen, ihr "ehrliches Geschäft" durch legale Arbeit weiter auszubauen.

Diesen Oktober steht ein besonderes Jubiläum für Rockstar Games an: 20 Jahre ist es her, dass Grand Theft Auto III ursprünglich erschienen ist – das Spiel, das einem die bis dahin ungekannte Freiheit gab, in die lebendige, dreidimensionale Großstadt Liberty City einzutauchen und sie unsicher zu machen.

Neben der Tatsache, dass Grand Theft Auto III den Weg für das Open-World-Genre geebnet hat, legte es auch den Grundstein für Grand Theft Auto als kulturelles Phänomen, zusammen mit den beiden nachfolgenden – und ebenso legendären – Teilen der Serie, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas. Von ganzem Herzen möchten wir uns bei allen Fans von Grand Theft Auto bedanken, die die Spiele über die vergangenen zwei Jahrzehnte unterstützt haben. Eure Liebe und Anerkennung für diese Spiele haben dabei geholfen, die Grand Theft Auto-Reihe mit jedem Teil weiter zu bringen.

Zur Feier des anstehenden Jubiläums freuen wir uns heute ankündigen zu können, dass alle drei Spiele noch in diesem Jahr für die aktuellen Plattformen als Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und über den Rockstar Games Launcher für PC erscheinen werden. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition wird übergreifende Verbesserungen bieten, darunter überarbeitete Grafik und Gameplay-Verbesserungen für alle drei Spiele, aber dennoch den klassischen Look & Feel der Originale bewahren. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch in den kommenden Wochen mehr zu diesen bahnbrechenden Spielen mitzuteilen – bleibt am Ball!

In Vorbereitung der Veröffentlichung werden wir nächste Woche damit beginnen, die bestehenden Versionen der klassischen Titel aus dem digitalen Handel zu nehmen. Weitere Informationen dazu findet ihr beim Rockstar Games Support. Außerdem wird Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition in der ersten Jahreshälfte 2022 auch für iOS und Android erscheinen.

Haltet außerdem die Augen offen, denn anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von GTAIII wird es eine Vielzahl von Gegenständen geben, die ihr diesen Herbst in besonderen Events in Grand Theft Auto Online sammeln könnt, darunter dem Anlass gewidmete Bekleidung und Lackierungen.

Weitere Informationen darüber, wie ihr diese bekommen könnt, werden wir in den kommenden Wochen im Zuge unserer laufenden Events in GTA Online bekanntgeben. In diesem Monat warten GTA-Online-Events mit einigen besonderen Überraschungen auf – darunter die Möglichkeit, dass es ungewöhnliche Vorkommnisse überall in San Andreas geben wird ...

Außerdem arbeiten wir daran, GTA Online weiterhin zu verbessern und zu erweitern. Vielleicht ist euch bereits aufgefallen, dass wir vor Kurzem damit begonnen haben, Gegner-Modi und von Spielern erstellte Jobs im Spiel rotierend auszutauschen. GTA Online bietet ein unfassbar breit gefächertes Angebot an Spielmöglichkeiten mit über 1000 von Rockstar erstellten Jobs und Millionen von Jobs, die Spielerinnen und Spieler seit der Veröffentlichung erstellt haben. Durch das Auswechseln der Jobs im Spiel schaffen wir nicht nur Platz für zukünftige Missionen und Modi, sondern verbessern außerdem das Matchmaking im Spiel, indem sich die Community von Woche zu Woche auf eine strukturiertere Reihe von Jobs fokussieren kann.

Dies erlaubt uns außerdem, Jobs zu bestimmten Zeiten für besondere Events oder Themenwochen zurückzubringen und weniger beliebte Jobs zu reduzieren, um stattdessen einige Geheimtipps und Klassiker unter den eher abgefahrenen Favoriten aus der Community sowie spezielle Boni wieder zum Vorschein zu bringen, wie die in der vergangenen Woche zurückgekehrten Angriff & Abwehr, Sumound mehr.

Wir probieren auch verschiedene Möglichkeiten aus, um das Spielerlebnis in GTA Online für neue und wiederkehrende Spieler:innen zu verbessern, wenn GTA Online im März für PS5 und Xbox Series X|S erscheint – behaltet den Rockstar Newswire im Auge, um in den kommenden Monaten mehr Details dazu und weitere Informationen über die erweiterten und verbesserten Versionen von GTAV und GTA Online zu erfahren.

Später in diesem Jahr könnt ihr euch auf ein neues spannendes Abenteuer in GTA Online freuen, in dem einige gute Freunde und bekannte Gesichter eure Hilfe dabei benötigen, ihr "ehrliches Geschäft" durch legale Arbeit weiter auszubauen – und natürlich warten noch weitere Überraschungen darauf, bald verkündet zu werden!

Quelle: Rockstar Games