Trailer stimmt auf Release von World War Z: Aftermath ein XBU TNT2808 am Mi, 25.08.2021, 16:45 Uhr

Ein neuer Trailer soll euch die Wartezeit auf den 21. September versüßen - dann nämlich erscheint World War Z: Aftermath unter anderem für die Xbox One. Auf der Xbox Series X/S könnt ihr euch zudem über einen 4K/60FPS-Modus freuen.

Vorbestellbar ist World War Z: Aftermath ab heute für $39.99

Spieler, die allerdings World War Z schon besitzen, können auf Aftermath für $19.99 auf der jeweiligen Plattform umsteigen. World War Z: Aftermath: Deluxe Edition beinhaltet zwei neue Bonus Waffen für den Nahkampf, den Sledgehammer und die Dual Cleavers. Ebenso aufwändige Waffenskins im Explorer Weapon Skins Pack. Die Version ist für $49.99 vorbestellbar.

Auf der PlayStation kann man ab dem 26. August vorbestellen.





Alle Vorbesteller erhalten zwei Tage früher Zugang zum Spiel, am 19. September.

Angetrieben durch Sabers hauseigene Next Generation Technologie Swarm Engine lässt euch World War Z: Aftermath mit bis zu drei Freunden oder alleine mit der KI gegen Horden von blutrünstiger Zombies in zwei komplett neuen Story Episoden antreten. Als Schauplätze dienen dabei Rom, inklusive Vatikanstadt und Kamchatka in Russland.

Die komplette Next-Gen Erfahrung von World War Z: Aftermath kommt offiziell 2022 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S - mit einem kostenlosen Update das weitere Verbesserungen und den neuen Horde XL Modus beinhalten wird.

Quelle: Focus Home Interactive