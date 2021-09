Toy Soldiers HD verspätet sich erneut XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 14:45 Uhr

Nachdem das Spiel bereits Mitte September und dann am 30. September erscheinen sollte, ist für Toy Soldiers HD nun der 21. Oktober als Releasetermin angepeilt. Damit will man garantieren, dass alle Versionen des Spiels zur selben Zeit erscheinen. Das gilt natürlich also auch für die Xbox One-Fassung.

Das neue Datum basiert auf einem Problem mit der Ansicht des Leaderboards und einigen anderen kleineren Fixes, welche die Entwickler noch einmal angehen wollen. Statt die unterschiedlichen Versionen an verschiedenen Daten zu veröffentlichen, strebt das Team einen gleichzeitigen Launch auf allen Plattformen an. Das Leaderboard wird gerade repariert und sie sind sich sicher, dass am 21. Oktober alle Versionen erscheinen können.

Die Versionen für Xbox One (spielbar auch auf Xbox Series X|S), Steam und zum ersten Mal auch PlayStation 4 (spielbar auf PS5) und Nintendo Switch sind somit am 21. Oktober verfügbar. Das Entwicklerteam möchte sich für die erneute Verschiebung entschuldigen.

Toy Soldiers HD ist die digitale Verkörperung kindlicher Vorstellungskraft, gepaart mit Strategie und Militär-Action. Grüne Plastiksoldaten, First- und Third-Person-Perspektiven, Single- und Multiplayer-Gameplay und strategische Tower Defense Action, alles in einem Spiel.

Quelle: Accelerate Games