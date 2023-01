Tortuga: A Pirate's Tale ist in See gestochen XBU MrHyde am Fr, 20.01.2023, 12:20 Uhr

Tortuga – A Pirate’s Tale, das Piraten-Strategiespiel von Publisher Kalypso Media und entwickelt beim hauseigenen Studio Gaming Minds Studios, wurde jetzt veröffentlicht. Die Piraten-Crew ist in See gestochen, der brandneue Titel ist ab jetzt digital verfügbar – auf PC exklusiv für den Epic Games Store sowie auf PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S.



Eine riesige karibische Inselwelt wartet in Tortuga – A Pirate’s Tale darauf, entdeckt zu werden. Den Blick auf Gold und Ruhm gerichtet, setzen Spieler:innen Segel, um die wunderschöne Karibik zu entdecken. Sie können aus 18 einzigartigen Schiffstypen auswählen und deren Eigenschaften anpassen, um sicherzugehen, dass ihre beeindruckende Flotte schon von weitem gefürchtet wird.



Die See mag zwar weit sein, doch man ist nie wirklich allein und so wird es nicht lange dauern, bis die ersten Feinde den eigenen Weg zu ewigem Ruhm kreuzen werden. Auf ihrem Weg dorthin müssen Handelskonvois aufgehalten und feindliche Schiffe versenkt werden. Spieler:innen kämpfen in taktischen, rundenbasierten Seeschlachten um den Sieg. Abseits des Kampfes wird Beute angehäuft und sich mit Piratenlegenden gemessen. Mit dem Wind im Rücken und genügend Gold im Laderaum sollte es möglich sein, die Mannschaft bei Laune zu halten. Aber Vorsicht! Selbst eine im Kampf unbesiegbare Flotte ist dem Geflüster über Meuterei unter Deck nicht gewachsen.

Quelle: Kalypso Media Group GmbH