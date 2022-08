Tortuga: A Pirate's Tale erscheint Anfang 2023 XBU MrHyde am Mi, 24.08.2022, 12:45 Uhr

Für das erste Quartal des kommenden Jahres wurde nun das Piraten-Strategieabenteuer Tortuga: A Pirate's Tale angekündigt. Entwickelt wird es von den Gaming Minds Studios und Publisher Kalypso Media bringt den Titel unter anderem auf die Xbox Konsolen.



Simon Hellwig, Geschäftsführer von Kalypso Media: „Wir freuen uns, unseren brandneuen Strategietitel Tortuga – A Pirate’s Tale auf der Gamescom Opening Night Live anzukündigen und exklusiv mit dem Epic Games Store die Veröffentlichung für den PC vorzubereiten! Das ist eine fantastische Gelegenheit für uns bei Kalypso Media, diesen neuen Titel Spieler:innen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen – wir können es kaum erwarten, dass sie ihn spielen können.“



In Tortuga – A Pirate’s Tale können Spieler:innen zeigen, dass in ihnen der größte Pirat der Karibik schlummert. Mit allen Segeln im Wind beginnen Spieler:innen ihre Reise durch die weitläufige, malerische Karibik, das Fernrohr immer auf Gold und Ruhm gerichtet. 18 einzigartige Schiffstypen stehen zur Auswahl, die in zahlreichen Aspekten von der Flagge über Bewaffnung und Rumpf bis zur Galionsfigur angepasst werden können. Tortuga – A Pirate’s Tale eröffnet Spieler:innen eine weite Welt, in der sie jedoch nie allein sind – und wenn sie auf historische Piratenkapitäne treffen, müssen sie entscheiden, ob sie diese als Freund oder Feind betrachten. In taktischen rundenbasierten Schlachten stellen sie sich Händlern oder Städten, um diese von der Bürde des Reichtums zu befreien und mit der Beute die eigene Flotte aufzurüsten. Mit einer starken Flotte und ausreichend Gold können Spieler:innen ihre Crew vielleicht zufriedenstellen, doch Obacht! Piratenkapitäne werden von der Mannschaft gewählt, und wer deren Moral nicht hochhalten kann, sieht sich schnell einer Meuterei ausgesetzt…

Quelle: Kalypso Media