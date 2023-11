Top 5 amerikanische Rennwagen

Es gab viele Gewinner in der Geschichte der Rennwagen, und sie alle stellen Berührungspunkte zwischen der Automobilindustrie und den Fans dar. Autos aus verschiedenen Bereichen haben mit verschiedenen bekannten Marken in der Motorsportwelt um eine Chance auf Ruhm und Anerkennung gekämpft und legendäre Siege und Geschichten mitgebracht, die zum Synonym für Sport geworden sind.



Jahrhunderte haben sich amerikanische Marken zusammengetan, um eine Reihe von Autos zu bauen, um der Welt zu zeigen, dass amerikanische Rennfahrer Konkurrenten sind, vor denen man sich fürchten sollte. Wenn Sie sich wie echte Rennfahrer fühlen wollen, aber nicht wissen, wo Sie ein Auto bekommen, das Ihnen eine große Geschwindigkeit gibt, wird Ihnen die Mietwagenseite helfen https://renty.ae/de. Gemietete Autos sind eine einfache Möglichkeit, Ihre Zeit unvergesslich zu verbringen, indem Sie nur den Mietservice bezahlen. Wählen Sie eines der verfügbaren Modelle zum Mieten auf der Website aus und genießen Sie alle Vorteile. Es ist einfacher, ein Auto zu mieten, als einen teuren Sportwagen zu kaufen.

Zurück zum Thema legendäre Autos, hier sind die fünf einflussreichsten amerikanischen Rennwagen, mit denen alles begann:

Chaparal 2E

Die Geschichte des kanadisch-amerikanischen Challenge Cups lässt sich zum Teil auf den Erfolg des Chaparral 2E zurückführen, eines Roadsters, der auf Ethanol läuft. Es wurde von Chaparral Cars entworfen und entwickelt, einem innovativen Team, das eine wichtige Rolle bei der Nutzung neuer Technologien spielte, die die Form, das Aussehen und das Gefühl des traditionellen Rennens verändert haben.



Obwohl das Unternehmen damals neu war, wurde dieses Fahrzeug 1966 eingeführt und hat die fortschrittlichsten Aerodynamiktheorien von Chaparal integriert. Das beeindruckendste Detail dieses Autos ist der Heckflügel, der mit der Abtriebskraft auf der Strecke half. Trotz all seiner Innovationen gewann der Chaparral 2E 1966 auf der Laguna Seca nur einen Sieg.

Chevrolet Corvette C5-R

Die Chevrolet Corvette ist zweifellos eines der wichtigsten Autos, die jemals produziert wurden. Dieses Auto wurde von amerikanischen Rennteams gut angenommen, um an Langstreckenrennen auf der ganzen Welt teilzunehmen und zu gewinnen.



Die C5-Plattform wurde ursprünglich von Pratt & Miller in Zusammenarbeit mit Chevy für den Motorsport entwickelt, um Siege bei den Rennen «12 Stunden Sebring», «24 Stunden Daytona» und «24 Stunden von Le Mans» sowie bei einigen amerikanischen Meisterschaften zu erzielen.



Der C5-R wurde 1999 mit dem 610 PS starken Katech LS1R der Öffentlichkeit vorgestellt. Pratt & Miller hat nur elf Exemplare mit modifiziertem Fahrwerk produziert. Früher konnten wir solche Autos nur im Fernsehen oder auf Ausstellungen sehen. Da Daytona ein sehr seltenes Exemplar ist, können Sie zum Beispiel einen Porsche ausleihen, der in der Leistung ähnlich ist, beispielsweise kann er auf der Website gemietet werden https://renty.ae/de/brands/porsche.

Cunningham C4-R

Briggs Cunningham kündigte 1951 an, dass er das Team übernehmen würde, um den Sieg bei der größten Rennetappe der Welt, Le Mans, zu sichern. Um seinem Team zu helfen, die Herausforderung anzunehmen, konzentrierte sich Briggs auf den neuen Cunningham C3-R mit Chrysler-Motor, der im ersten Jahr des Rennens 18. wurde.



Cunninghams Entschlossenheit führte zur Idee des C4-R, eines Autos, das 1.000 Pfund weniger wiegt als der C-2, aber gleichzeitig mehr Leistung hat als sein Vorgänger.

Im Jahr 1952 konnte der C4-R in Le Mans nicht gewinnen, wurde aber in der Gesamtwertung Vierter. Dieser Rennwagen ist als einer der besten Versuche in die amerikanische Geschichte eingegangen, einen Preis im bisher kultigsten Ausdauerrennen zu gewinnen.

Adler Mk1

Der Eagle Mk1 war das berühmte Auto, das die US-Beteiligung an der Formel 1 veränderte. Während der Formel-1-Saison 1966 wurden mehr Teams gegründet, was es schwierig machte, das Podium zu erreichen. Um auf dem Podium Platz zu nehmen, entwickelte Len Terry die erste Version des Eagle, die mit einem 2,7-Liter-Conventry-Höhepunkt-Vierzylinder-Reihenmotor ausgestattet war, für das Team von Dan Gurney.



Nach vier Tests entschieden die Eagle-Ingenieure, dass der Motor mit drei Litern Hubraum auf den V12 Gurney-Weslake verbessert werden musste, wodurch die Maschine hohe Geschwindigkeiten erreichen konnte. Im Jahr 1967 führte Eagle Gurney zum ersten Sieg Amerikas in der Formel 1 beim Großen Preis von Belgien. Der berüchtigte Sieg machte den Gurney Mk1 zu einem wichtigen Meilenstein in der Geschichte des amerikanischen Motorsports. Derzeit gilt Eagle als eines der schönsten Autos, die an der Formel 1 teilgenommen haben.

Dodge Viper GTS-R

Dodge's Erfolgsbilanz bei Langstreckenrennen wird zu Recht dem Viper GTS-R-Designer zugeschrieben. Dieses Modell mit Frontantrieb, das mit einem Viper V10-Motor mit acht Litern ausgestattet ist, hat der Welt gezeigt, dass die Verwendung von Zehn-Zylinder-Motoren für Langstreckenrennen unerlässlich ist.



Der Dodge Viper GTS-R wurde 1995 beim Pebble Beach Elegance Contest der Öffentlichkeit vorgestellt. Nachdem das Oreca-Team drei Jahre lang schrittweise die Dienstleiter erklommen hatte, gewann es neun Siege aus zehn FIA GT-Rennen und gewann auch seine Klasse in Le Mans.



1999 und 2000 gewann der GTS-R noch zweimal. Nach mehreren Siegen in der Gesamtwertung auf der ALMS, Daytona und dem Nürburgring fiel dieses Modell dem Ferrari einer neuen Ära zum Opfer, ebenso wie dem Liquidationsprozess, der 2004 begann.

