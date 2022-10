Them's Fightin' Herds legt auf der Xbox los XBU MrHyde am Mi, 19.10.2022, 14:00 Uhr

Das Kampfspiel Them's Fightin' Herds ist nun auch auf der Xbox Konsole gelandet. In der normalen Version kostet es knapp zwanzig Euro, in der Deluxe-Edition das Doppelte. Hier ist der Console Launch Trailer für euch zum Titel.



Them’s Fightin’ Herds ist ein 4-Tasten-2D-Kampfspiel mit von Lauren Faust entworfenen Charakteren – der Produzentin und Entwicklerin von My Little Pony: Friendship is Magic sowie Erfinderin, Regisseurin und Entwicklerin von Super Best Friends Forever. Tretet im Arcade- oder lokalen Versus-Modus gegeneinander an, trainiert im Tutorial- oder Trainings-Modus und stürzt euch dann in die Online-Spielsuche mit zahlreichen Features, um euer Können gegen Spieler aus aller Welt auf die Probe zu stellen. Oder erkundet den episodenbasierten Story-Modus, der Abenteuer aus der Vogelperspektive mit Kampfspiel-Herausforderungen kombiniert.

Quelle: Modus Games