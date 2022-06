The Wizard and The Slug erscheint am Freitag XBU TNT2808 am Di, 07.06.2022, 16:15 Uhr

Falls ihr das Zusammentreffen eines Zauberers und einer schnellen Waldschnecke miterleben wollt, habt ihr am 10. Juni auf Switch, PlayStation und Xbox die Chance dazu. The Wizard and The Slug ist ein Action-Platformer, in dem ihr springt, ausweicht und schießt.

Freut euch auf diese Features:

Begleitet einen Zauberer und eine Schnecke auf ihrem Abenteuer

Platform-Action-Gameplay

Dreigliedrige Story mit mehreren Enden

Einzigartiges Gesundheitssystem

Zugänglichkeitsfeatures

Origineller Soundtrack

The Wizard and The Slug kostet euch schlanke 4,99 €.

Quelle: Ratalaika Games