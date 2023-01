The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition erscheint jetzt im Handel XBU MrHyde am Mo, 23.01.2023, 13:00 Uhr

CD PROJEKT RED kündigt an, dass die Retail-Version von The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X ab dem 26. Januar 2023 in Europa, Nordamerika und ausgewählten Gebieten auf der ganzen Welt in die Regale der Händler kommt.



The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition wurde am 14. Dezember 2022 als kostenloses Next-Gen-Update für Besitzer der PlayStation 4-, Xbox One- und PC-Versionen des Spiels sowie als eigenständige digitale Next-Gen-Version veröffentlicht und nutzt die zusätzliche Leistung moderner Spielehardware, um zahlreiche visuelle und technische Verbesserungen gegenüber dem Original zu bieten. Für PlayStation 5 und Xbox Series X, die jetzt eine physische Version des Spiels erhalten, gehören dazu die Modi Performance und Ray Tracing, Unterstützung für AMD FidelityFX Super Resolution, schnellere Ladezeiten und mehr. Auf der PlayStation 5 nutzt das Spiel außerdem die fortschrittliche Haptik und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers, wodurch die Spieler und Spielerinnen noch tiefer in das Spiel eintauchen können.



Darüber hinaus führt die Next-Gen-Version Gegenstände und eine Quest ein, die von der Netflix-Serie The Witcher inspiriert sind, sowie Neuerungen zur QoL-Verbesserung. Dazu gehören neue Kameraoptionen, Quick Sign Casting, ein Fotomodus, plattformübergreifender Spielfortschritt, die Optimierung der Karten und der Benutzeroberfläche, eine Auswahl an von der Community erstellten Mods, die nun direkt in das Spiel integriert sind - und vieles mehr. Die Complete Edition enthält außerdem alle bisher veröffentlichten Inhalte für The Witcher 3: Wild Hunt - dazu gehören die preisgekrönten Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine sowie 16 zusätzliche Inhalte.

