The Song Out of Space jetzt erhältlich XBU MrHyde am Mo, 07.02.2022, 10:15 Uhr

Ein weiteres Indiegame aus dem Hause Ratalaika Games ist nun für Xbox Konsolen verfügbar. Der Titel "The Song Out of Space" kommt vom Entwickler Pixel Noire Games und kostet 4,99 Euro hier im Microsoft Store. Hier ist der Launch Trailer zum Adventure für euch.

Quelle: Ratalaika Games S.L.