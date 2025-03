The Sinking City 2 zeigt ersten Gameplay-Teaser XBU MrHyde am Mo, 10.03.2025, 14:30 Uhr

Frogwares arbeitet derzeit an dem Nachfolger vom Survival-Horror-Spiel The Sinking City und hat nun erste Gameplay-Szenen veröffentlicht. The Sinking City 2 soll noch in diesem Jahr für Xbox Series Konsolen, PC und PlayStation 5 erscheinen.

Quelle: Frogwares