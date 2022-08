The Rumble Fish 2 prügelt sich auf die Xbox XBU ringdrossel am Fr, 05.08.2022, 10:00 Uhr

Die Verantwortlichen von 3goo geben an, dass das Prügelspiel The Rumble Fish 2 im kommenden Winter in Europa unter anderem für Xbox erscheinen wird. Es handelt sich dabei um eine Neuafulage des Kultspiels von 2005, das wohl in Turnieren immer noch gerne gespielt wird.

The Rumble Fish 2 erscheint für Xbox Series, PS5 und Switch

Quelle: 3goo