Release-Termin von The Rumble Fish 2 bekannt
Mi, 14.09.2022, 14:15 Uhr

Wie 3goo und Dimps mitteilten, wird The Rumble Fish 2 am 8. Dezember 2022 unter anderem für Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Mit dem neuen Gameplay Trailer werden ordentlich Schläge und Tritte verteilt.

