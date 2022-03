The Outbound Ghost ist für Xbox im Anmarsch XBU ringdrossel am Di, 29.03.2022, 10:30 Uhr

Die Verantwortlichen von Digerati geben an, dass Conradical Games an dem Adventure RPG The Outbound Ghost werkelt. In dem Spiel hilft der Spieler Geistern den Weg ins Jenseits zu finden. Bei Outbound ist der Name Programm und es handelt sich um eine waschechte Geisterstadt. Wir haben den neuen Trailer dazu für euch die News geschoben.

The Outbound Ghost erscheint 2022 für Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4

Quelle: Digerati