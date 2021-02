The King of Fighters XV stellt weitere Kämpfer vor XBU MrHyde am Di, 23.02.2021, 13:45 Uhr

The King of Fighters XV erscheint dieses Jahr und setzt die Tradition der ikonischen 3-gegen-3 Team-Kämpfe, mit ihren unterschiedlichen Storys und Enden, fort. Das neu enthüllte Team besteht aus Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi und Iori Yagami, die sich im neuen Spiel als Team „Sacred Treasures“ zusammenschließen.



CHIZURU KAGURA

Chizuru Kagura ist eine Angehörige des Yata-Klans: einer der drei mächtigen Familien, die damit beauftragt sind, Heiligtümer zu bewahren. Diese sind in der Lage „Gaias Willen”, auch bekannt als Orochi, zu versiegeln. Ihr Kampfstil erinnert an traditionellen japanischen Tanz und der uralte Kagura-Martial-Arts-Stil den sie beherrscht erlaubt es ihr, die Fähigkeiten ihrer Gegner zu unterdrücken. Sie überzeugt Kyo Kusanagi and Iori Yagami, die Erben der anderen beiden auserwählten Familien, sich im neusten KOF mit ihr zusammenzutun, um die Geheimnisse rund um das Wesen Vers zu enthüllen, und Orochi zu versiegeln.



KYO KUSANAGI

Kyo Kusanagi ist der Erbe des Kusanagi-Klans und behersscht den antiken Martial-Arts-Stil der Familie. Der Kusanagi-Klan wacht über eines der Heiligtümer, weshalb Kyo eine reinigende Flamme in seinem Blut trägt. Obwohl Iori Yagami sein größter Rivale ist, bleibt den beiden nichts anderes übrig, als ihre Differenzen vorerst ruhen zu lassen, um sich Orochi zu stellen.



IORI YAGAMI

Der Yagami-Klan ist die dritte der antiken Familien, die über die Heiligtümer wachen. Als Angehöriger dieses Klans kann Iori seine Gegner in Stücke reißen und gebietet über mächtige Amethystfarbene Flammen. Vor 660 Jahren gingen seine Vorfahren einen Blutpakt mir Orochi ein, was zu dem Konflikt mit den Kusanagi führte. Trotzdem fühlt Iori sich verpflichtet, der eigentlichen Aufgabe seines Klans nachzukommen, und nimmt am neusten Turnier teil.

Quelle: SNK