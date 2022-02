The King of Fighters XV erscheint heute XBU TNT2808 am Do, 17.02.2022, 11:00 Uhr

Prügelfans aufgepasst: The King of Fighters XV ist endlich da! Ab sofort könnt ihr euch auf der PlayStation 4 und 5, dem PC sowie der Xbox Series X/S ins Getümmel schmeißen und der König der Kämpfer werden.

THE KING OF FIGHTERS XV bietet insgesamt 39 Charaktere, darunter beliebte klassische Charaktere und wiederauferstandene Fan-Lieblinge. Zusätzlich zum klassischen 3-gegen-3-Teamkampfsystem führt das Spiel den SHATTER STRIKE ein, eine neue Mechanik um gegnerische Angriffe zu kontern. Darüber hinaus können die Spieler einen verbesserten MAX-Modus sowie den MAX-Modus (Quick) erleben und die neue RUSH-Funktion ermöglicht es, Combos nur durch schnelles Drücken von Angriffstasten auszuführen. All diese Funktionen, einschließlich überarbeiteter und rasanter Special Moves, sorgen dafür, dass sich die Kämpfe noch explosiver anfühlen als je zuvor.

Seit ihrem Debüt im Jahr 1994 hat die KOF-Kampfspielserie die Welt mit ihren beeindruckenden Charakteren und ihrem einzigartigen Spielsystem begeistert. Sechs Jahre sind seit dem letzten Titel der Serie vergangen, und nun hat THE KING OF FIGHTERS XV alle seine Vorgänger herausgefordert, mit atemberaubender Grafik, neuen Kampf-Features und einem verbesserten Online-Erlebnis.

Der neueste Teil der King of Fighters-Saga knüpft an den Story-Modus des Vorgängertitels an. Helden aus der Orochi-, NESTS- und Ash-Saga haben sich KOF XV angeschlossen, und dieses Mal steuert die Geschichte auf einen explosiven Höhepunkt zu!

Dank Rollback-Netcode werden Lags in Online-Matches reduziert um einen reibungsloseren Spielablauf zu ermöglichen. In KOF XV gibt es eine Vielzahl von Online-Funktionen wie RANKED MATCH, CASUAL MATCH, ROOM MATCH und ONLINE TRAINING.

Außerdem gibt es den neuen DRAFT VS-Modus, in dem man gegen einen Herausforderer antritt und versucht, seinen Lieblingscharakter zu schnappen bevor der Gegner es tut. KOF XV bietet Cross-Play auf Sony-Konsolen, sodass PlayStation4- und PlayStation5-Besitzer in explosiven Online-Matches gegeneinander antreten können.

In der Galerie finden sich nicht nur die Stimmen der Charaktere und die Filmsequenzen von KOF XV, sondern auch ein spezieller animierter Kurzfilm des weltbekannten Künstlers Masami Obari. Außerdem bietet die neue DJ STATION über 300 beliebte Songs aus der gesamten KOF-Serie. Die Spieler können sogar ihre Kämpfe so anpassen, dass ihre Lieblingssongs im Hintergrund laufen.

