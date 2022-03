The King of Fighters XV erhält kostenlosen DLC-Charakter XBU MrHyde am Mi, 23.03.2022, 16:30 Uhr

SNK hat angekündigt, dass der kostenlose DLC-Charakter Omega Rugal am 14. April Teil von The King of Fighters XV wird. Rugal hatte seinen ersten Auftritt als Endgegner in The King of Fighters ’95 und kehrt nun in KOF XV zurück. Dieser tödliche Waffenhändler hat einst den weltweiten Schwarzmarkt regiert und sich nie davor gescheut, seine Klauen in alle Kämpfer zu schlagen, die es gewagt hatten, ihn herauszufordern. Durch die Kraft von Orochi ist er wieder zum Leben erweckt worden, bis eine Gruppe an starken Kämpfern seine Herrschaft beendete. Dank dem Einfluss von Verse ist er jetzt wieder zurück im Reich der Sterblichen und bereit, Rache zu üben.



Zusammen mit Omega Rugal erscheint auch ein neuer Spielmodus namens „Boss Challenge”. Spieler können sich der angsteinflößenden Omega Rugal-CPU stellen und Zugriff auf tolle Inhalte wie seine besondere Ω-Rüstung, einen neuen Schauplatz und neue Musik bekommen.



Insgesamt gibt es mit dem bereits erschienenen Team Garou (drei Charaktere), Omega Rugal und den kommenden drei Teams (mit jeweils drei Charakteren), die noch dieses Jahr erscheinen, ganze 13 DLC-Charaktere. Zusammen mit den 39 Charakteren vom Launch bietet KOF XV ein massives 52-Charakter-Aufgebot.

Quelle: KochMedia