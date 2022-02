The King of Fighters XV dank Digital Deluxe Edition schon spielbar XBU TNT2808 am Di, 15.02.2022, 12:45 Uhr

Wenn ihr euch heute noch die bereits gestern veröffentlichte Digital Deluxe Edition von The King of Fighters XV zulegt, wahlweise für PlayStation 5 oder Xbox Series X/S, könnt ihr noch vor dem eigentlichen Release des Spiels am 17. Februar - dann auch für weitere Plattformen wie PC, PS4 und Xbox One - Kombos lernen und Kontrahenten auf die Rübe geben.

KOF XV bietet insgesamt sage und schreibe 39 Charaktere, darunter beliebte klassische Charaktere, wiederauferstandene Fan-Lieblinge und jene, die bei den kommenden Ereignissen eine wichtige Rolle spielen werden. Darüber hinaus wird es bald auch noch zwei DLC-Teams mit jeweils drei Charakteren geben. Zum ersten Mal in der Geschichte von KOF sind alle Helden der Saga gemeinsam versammelt und machen KOF XV zum bisher heißesten Dream Match.

Der neueste Teil der King of Fighters-Saga knüpft an den Story-Modus des Vorgängertitels an. Helden aus der Orochi-, NESTS- und Ash-Saga haben sich KOF XV angeschlossen, und dieses Mal steuert die Geschichte auf einen explosiven Höhepunkt zu!

KOF XV bietet das klassische 3-gegen-3-Teamkampfsystem mit einem verbesserten MAX-Modus sowie den MAX-Modus (Quick), die neue RUSH-Funktion und eine Vielzahl an spektakulären Special Moves. Dank Rollback-Netcode werden Lags in Online-Matches reduziert um einen reibungsloseren Spielablauf zu ermöglichen. In KOF XV gibt es eine Vielzahl von Online-Funktionen wie RANKED MATCH, CASUAL MATCH, ROOM MATCH und ONLINE TRAINING.

Quelle: Koch Media