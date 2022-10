The Jackbox Party Pack 9 gibt es für die Xbox XBU MrHyde am Mo, 24.10.2022, 16:00 Uhr

The Jackbox Party Pack geht nun auch auf den neueren Xbox Konsolen (Xbox One, Xbox Series) in die nächste und neunte Runde. The Jackbox Party Pack 9 ist zum Preis von 29,99 Euro hier im Microsoft Store digital zu erwerben. Derzeit ist es nur in englischer Sprache verfügbar, aber in Kürze soll auch deutsche Sprache zur Verfügung stehen.

Quelle: Jackbox Games, Inc.