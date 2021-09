The Invincible lädt euch auf eine interaktive Reise ein XBU TNT2808 am Mi, 15.09.2021, 12:00 Uhr

Das Spiel, The Invincible, soll unter anderem für die Xbox Series X/S erscheinen. Um euch auf die Reise vorzubereiten, gibt es ab sofort eine neue Landingpage, die eine intergalaktische und vor allem interaktive Reise bereithält - zu Ehren des 100. Geburtstags der Science Fiction-Autors Stanisław Lem.

Jeder Halt stellt einen Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt dar - und bietet Einblicke in die Geschichten und das Werk des Autors. Ihr seid dazu angehalten, den Countdown und die Reise des Schiffes aufmerksam zu verfolgen, in der die echte und die Welt von The Invincible kollidieren.

Im Spiel selbst erwartet euch eine Singleplayer-Erfahrung aus der Ego-Perspektive, in der ihr auf den entfernten Planeten Regis III geworfen werdet. Und obwohl Weltraumreisen möglich sind, ist eure Ausrüstung analoger Natur - eine digitale Revolution fand in der Spielwelt nicht statt.

Quelle: Starward Industries