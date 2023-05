Frisches Gameplay zu The Invincible am Start XBU ringdrossel am Fr, 05.05.2023, 10:30 Uhr

Es ist schon eine Weile her seitdem wir zu The Invincible berichten konnten. Nun aber gibt es von IGN ein neues Gameplay-Video zum kommenden First-Person-Adventure, das in dem Sci-Fi-Setting von Stanislaw Lem angesiedelt ist. Das Video zeigt nun neue Szenen aus dem Spiel. Wer will, kann nun selbst in der Demo ausprobieren wie sich das Adventure anfühlt.

Falls Science Fiction uns eines gelehrt hat, dann, dass das Ziel jeder interplanetaren Mission die Entdeckung von etwas Neuem ist. Passend zu diesem Entdeckergeist geben 11 bit studios und das Entwicklerteam von Starward Industries Spielern die Möglichkeit, The Invincible in einer neuen Demo selbst zu erkunden. Das narrative Hard-Sci-Fi-Adventure erscheint später dieses Jahr für PC und Konsolen.

Im Rahmen des Steam-Events LudoNarraCon 2023 können Spieler Regis III das erste Mal besuchen. Das Festival feiert story-reiche Spiele mit Demos, Livestreams und Panels. Yasna, eine hochqualififzierte Astrobiologin auf Wissenschaftsmission, landet auf dem Planeten Regis III, um den unbekannten, gespenstischen Planeten zu erforschen. Obwohl die Umgebung anfangs noch ruhig erscheint, sollten sich Spieler nicht von der idyllischen Aussicht benebeln lassen. Als die Geschehnisse aus dem Ruder laufen, wird Yasna mit der Erkenntnis konfrontiert, dass vielleicht nicht das gesamte Universum für uns gemacht und die Menscheit nicht Spitze der Evolution ist.

Quelle: Starward Industries