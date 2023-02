Neue Aufnahmen zu The Invincible XBU MrHyde am Fr, 24.02.2023, 12:00 Uhr

The Invincible ist ein narratives First-Person-Spiel, das auf dem ikonischen Roman des polnischen Science-Fiction-Autors und Futurologen Stanisław Lem basiert. Die Natur des Menschen ist es zu erobern und über kognitive Grenzen hinwegzuspringen. Wir streben danach, die höchsten Gipfel zu erklimmen, die tiefste Bereiche der Ozeane zu entdecken und an die weitesten Ecke des Universums zu gelangen. Dieser unerschütterte Glaube führte die scharfsinnige Astrobiologin Yasna und ihr Team auf eine Mission auf Regis III. Eine Expedition die sie verstehen lässt, dass möglicherweise doch nicht alles für uns gedacht ist.



Das neue Video enthält Aufnahmen, die Gameplay und Ingame-Darstellungen kombinieren. The Invincible wird Ende des Jahres für PC und Konsolen veröffentlicht.

Quelle: Starward Industries