The Inquisitor: Neuer Name und neuer Publisher XBU MrHyde am Di, 27.09.2022, 14:45 Uhr

Publisher Kalypso Media freut sich, den Erwerb der Veröffentlichungsrechte für das brandneue Dark-Fantasy Spiel The Inquisitor des Entwicklerstudios The Dust S.A., bekannt zu geben. Der von The Dust S.A. bereits als „I, The Inqusitor“ angekündigte Titel wird Kalypso Media unter dem Namen „The Inquisitor” veröffentlichen.



Das Spiel macht düstere Geschichten erlebbar, angesiedelt in einer alternativen religiösen Realität voller Gewalt, kryptischer Geheimnisse und abscheulicher Sünden. Spieler begraben ihre Moral und stellen ihr Urteilsvermögen ab dem 4. Quartal 2023 auf die Probe, wenn The Inquisitor auf Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.



Wir schreiben das (alternative) Jahr 1500 nach Christus. Jesus starb nicht am Kreuz, sondern stieg herab und nahm Rache an allen Ungläubigen. Jahrhunderte später setzt eine Armee fanatischer Inquisitoren in dieser dunklen und blutgetränkten Welt ihr sogenanntes Heiliges Gesetz durch.



In The Inquisitor schlüpfen Spieler in die Rolle von Mordimer Madderdin, einem Diener Gottes und Inquisitor. Entsandt nach Königstein, einer von Sünde und religiösen Verfehlungen geplagten Stadt, ist es Mordimers Aufgabe, die dort herrschende Korruption und die zahllosen Verbrechen zu untersuchen. Mit Hilfe von strategischer Ermittlungsarbeit können Verdächtige aufgespürt und verhört werden. Spieler setzen die gesammelten Hinweise zusammen oder benutzen rohe Gewalt, um ans Ziel zu gelangen, und fällen das entscheidende Urteil! Werden sie Gnade walten lassen oder werden sie im Namen des Heiligen Gesetzes Vergeltung üben?



Doch die Sünde in den Herzen der Menschen ist nicht die einzige Finsternis hinter den Mauern der Stadt. Unbemerkt von den Menschen um ihn herum kann Mordimer die mysteriöse Unwelt betreten, in der er die Geheimnisse aufdecken kann, die tief in den Seelen der Verdorbenen liegen. Diese Welt wird von einer bösen Macht beherrscht, die versucht, in die Welt der Lebenden vorzudringen und nur von Mordimer aufgehalten werden kann.

Quelle: Kalypso Media