The Good Life: Release Date Announcement-Trailer veröffentlicht XBU ringdrossel am Di, 21.09.2021, 09:30 Uhr

Nach mehreren Verschiebungen ist es nun soweit und das Rollenspiel The Good Life von The Irregular Corporation hat nun ein Erscheinungsdatum. Demnach wird der Titel am 15. Oktober 2021 in Europa auf den Markt kommen. Passend dazu, gibt es nun auch einen Release Date Announcement-Trailer zu begutachten.

Quelle: White Owls