The Good Life mischt Lebenssimulation und RPG-Abenteuer XBU TNT2808 am Fr, 27.08.2021, 12:30 Uhr

Später in diesem Jahr soll The Good Life für den PC und Konsolen erscheinen. Unter anderem auf der Xbox One erwartet euch dann eine Mischung auf Lebenssimulation und Rollenspiel-Abenteuer.

Naomi, ausgerüstet mit Kamera, entdeckt, dass die Bewohner von Rainy Woods ein Geheimnis mit sich tragen: Sie verwandeln sich bei Nacht in Katzen und Hunde! Als sie diesem Phänomen nachgehen möchte, kommt es auch noch zu einem Mord...

Ihr folgt in der offenen Welt Hinweisen und führt Unterhaltungen, um die dreckigen Geheimnisse der Stadt aufzudecken. Ihr müsst essen, schlafen, einkaufen, craften, anbauen und die Zeit managen!

Erforscht die weite und lebhafte Stadt Rainy Woods

Löst Rätsel als Mensch, Katze oder Hund

Schießt Fotos, um Schulden zu begleichen

Schaltet neue Rezepte frei und probiert sie aus

Pflanzt, hegt und erntet eure eigenen Früchte

Entdeckt neue Kleidung und andere Items

Spart Geld und renoviert euer Haus

Quelle: Playism