The Elder Scrolls Online trifft auf Saltatio Mortis XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 17:30 Uhr

Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie ein Song von Saltatio Mortis zum MMO The Elder Scrolls Online heißen und klingen möge, habt ihr Glück. Denn heute um 19 Uhr feiert das Musikvideo zur Single "Pray to the Hunter" seine Premiere.

Nach dem gefeierten Auftritt der erfolgreichen Band Saltatio Mortis beim Launch-Event zum letzten ESO-Kapitel Blackwood wurde sofort klar: Das war nicht das letzte Mal, dass wir zusammenarbeiten. Nach diversen Auftritten und Besuchen zur gamescom und zum Jubiläum von The Elder Scrolls V: Skyrim, entstand die Cover-Version von "The Dragonborn Comes" zusammen mit Lara Loft, die bei uns und den Fans immer noch für Gänsehaut sorgt.

"Pray to the Hunter" ist ein brandneuer Song, den die Band passend zum Release des neuen ESO-Kapitels High Isle geschrieben hat, der die Atmosphäre und Geschichte Tamriels perfekt einfängt und damit die Hörer sofort in die Welt von Elder Scrolls versetzt. Mit diesem energetischen und kraftvollen Song zeigen Saltatio Mortis ihre Vielseitigkeit und ihre Hitqualitäten auf allerhöchstem Niveau und erzählen gleichzeitig eine tief emotionale Geschichte.

Zu einem großen Song gehört natürlich auch ein beeindruckendes Video, wie man es von Saltatio Mortis nicht anders gewohnt ist. Und diesmal übertrumpfen sie sich sogar selbst: Mit fast 100 Darsteller*innen - darunter auch namenhafte Cosplayer*innen wie Lightning Cosplay -, belagerte das Team ganze vier Tage lang ein LARP Dorf und kreierte ein außergewöhnliches Musikvideo. Und heute Abend um 19 Uhr feiert das Musikvideo seine große YouTube-Premiere. Seien Sie also dabei und gehören Sie zu den Ersten, die gemeinsam mit der Band und uns die Premiere feiern.

Freuen darf man sich auch auf die streng limitierte Single mit zwei exklusiven Versionen von "Pray to the Hunter", darunter eine Interpretation von Ingo Hampf (Subway To Sally). Mit jeder physischen Single erwirbt man außerdem automatisch das Hauptspiel von The Elder Scrolls Online inkl. Morrowind als PC/Mac Version und kann sich zum Spiel direkt den passenden Soundtrack auflegen.

Quelle: Bethesda / Microsoft