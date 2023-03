The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate für Xbox verfügbar XBU MrHyde am Do, 30.03.2023, 16:00 Uhr

Das The Elder Scrolls Online-Abenteuer für 2023, Schatten über Morrowind, begann mit der Veröffentlichung des Verlies-DLCs Scribes of Fate und Update 37 für Xbox und PlayStation jetzt auch auf Konsolen. Für PC/Mac ist Scribes of Fate bereits seit dem 13. März erhältlich.



Der Verlies-DLC Scribes of Fate enthält zwei neue PvE-Verliese für vier Spieler:innen: Bal Sunnar und die Halle der Schriftmeister. In diesen Verliesen entdecken Spieler:innen zwei einzigartige Geschichten, die den Auftakt für das übergreifende Abenteuer Schatten über Morrowind bilden und in dem bevorstehenden Prolog zu Necrom und dem Kapitel Necrom selbst münden, die im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden. Beide Verliese können in den Schwierigkeitsgraden „Normal“, „Veteran“ und „Schwer“ bewältigt werden und bieten einzigartige Belohnungen und Errungenschaften, darunter sechs neue Gegenstandssets, zwei Maskensets und eine Vielzahl von Sammlungsstücken, darunter eine neue Erscheinung, Aktionen und mehr.



Zusammen mit dem Verlies-DLC erscheint Update 37 für das Grundspiel. Diese Aktualisierung ist komplett kostenlos für alle bestehenden ESO-Spieler:innen und enthält eine ganze Schar an Fehlerbehebungen, Veränderungen und Verbesserungen für das Spiel. Dazu gehört sowohl die Vorlesefunktion, die für mehr Barrierefreiheit sorgt, als auch die neue kosmetische Möglichkeit, Schulterschutz zu verbergen, die man sich im Rahmen des kommenden Fests der Narren verdienen kann. Außerdem wird es eine Menge Erleichterungen und Verbesserungen für Spielerheime geben.

Quelle: BethesdaSoftworks