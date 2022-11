The Elder Scrolls Online: Firesong DLC und Update 36 erhältlich XBU MrHyde am Mi, 16.11.2022, 12:15 Uhr

Ab sofort ist der DLC The Elder Scrolls Online: Firesong als Abschluss der ganzjährigen Handlung von „Vermächtnis der Bretonen“ für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. In dieser neuen DLC-Spielerweiterung erkunden Spieler die ungebändigte Insel Galen, die westlichste Insel des Systren-Archipels, tauchen tief in Leben und Kultur der Druiden ein und kämpfen darum, Galen vor Bedrohungen von innen zu bewahren.



In The Elder Scrolls Online: Firesong werden Spieler endlich den Emporstrebenden Fürsten stellen und damit das ganzjährige Abenteuer „Vermächtnis der Bretonen“ abschließen können. Der DLC Firesong ist kostenlos für alle Mitglieder von ESO Plus. Alle anderen können ihn mit Kronen im Kronen-Shop im Spiel erwerben. Wer beim „Helden von Hochinsel“-Event erfolgreich teilgenommen und das Paket im Kronenshop rechtzeitig beansprucht hat, kann sich jetzt Firesong ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Quelle: BethesdaSoftworks