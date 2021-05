The Elder Scrolls Online - Console Enhanced-Termin Amortis am Fr, 28.05.2021, 15:00 Uhr

Bethesda hat einen neuen Release Termin für die Enhanced Version und einen Ausblick auf das neue Update gegeben: Neuer Console Enhanced-Termin Der neue Veröffentlichungstermin für ESO: Console Enhanced auf Xbox Series X|S ist jetzt Dienstag, der 15. Juni. Blackwood und Update 30 erscheinen wie geplant für Xbox One am 8. Juni.

Neue Prüfung Felshain

Kämpfen Sie sich durch die besetzte Stadt Felshain und retten Sie die Seelen des Ca-Uxith-Stamms in der neuen Prüfung für 12 Spieler, die bald zusammen mit dem Kapitel Blackwood erscheint. Die uralte Stadt Felshain befindet sich in den südlichen Marschlanden von Dunkelforst und wurde von einem neuen, daedrischen Kult überrannt. Sie machen keine Gefangenen und arbeiten am Abschluss eines schrecklichen Rituals, das die Seelen jener, die ihnen im Weg standen, einfängt und kontrolliert. Und natürlich lässt sich diese Prüfung in der normalen Fassung, in der Veteranenversion und auch in der schweren Fassung bestreiten, wodurch sichergestellt wird, dass es für jede Gruppe eine richtige Herausforderung ist.

Neues Tutorium

Alle Spieler:innen von ESO erhalten mit dem kostenlosen Update 30 Zugang zu einem brandneuen Tutoriumserlebnis für alle ihre neuen Charaktere. Damit erhalten alle Spieler:innen von ESO dasselbe Erlebnis, ganz gleich, welche Version des Spiels sie besitzen. Im Rahmen des neuen Tutoriums beginnen Sie Ihre Reise auf Balfiera, einer kleinen mysteriösen Insel inmitten der Iliac-Bucht, die zuletzt in The Elder Scrolls II: Daggerfall in Erscheinung trat, und erlernen dabei die Grundlagen des Spiels. Nach Abschluss des neuen Tutoriums, betreten Sie einen letzten Portalraum, der Ihnen Zugang zu den einzelnen Startorten des Hauptspiels oder der anderen Kapitel bietet.

Quelle: BethesdaSoftworks