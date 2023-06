The Division 2: Year 5 gestartet XBU MrHyde am Mo, 12.06.2023, 10:45 Uhr

Ubisoft gab nun den Start von Year 5: Season 1 für Tom Clancy's The Division 2 bekannt. Season 1: Gebrochene Flügel bringt frischen Wind in die Fahndung und wird neue Ligen, Bekleidungs-Events, die Rückkehr der globalen Events und den neuen „Abstieg" Rogue-Lite-Modus beinhalten. Die Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem The Division 2 den Meilenstein von 20 Millionen Spielern feiert. Season 1: Gebrochene Flügel ist für alle The Division 2 Warlords of New York-Besitzer und Ubisoft+-Abonnenten verfügbar, während Abstieg für alle Division 2-Spieler verfügbar ist.

Quelle: Ubisoft