The Ascent sprengt sich heute auf die Xbox und den PC XBU TNT2808 am Do, 29.07.2021, 15:15 Uhr

Startet eure Xbox und ladet The Ascent herunter - denn ihr könnt heute ab 19 Uhr im Spiel loslegen. Wir hatten schon die Gelegenheit, das Spiel anzutesten und können nur sagen: Es lohnt sich! Zumal es ja auch im Game Pass enthalten ist.

Neben unserem Testbericht könnt ihr hier in der News auch die ersten 30 Minuten in unserem Angespielt-Video sehen. Natürlich haben wir aber auch den offiziellen Trailer und die wichtigsten Informationen für euch:

Ihr gehört der The Ascent Group, aber könnt ihr auch ohne sie überleben? Publisher Curve Digital und das schwedische Entwicklerstudio Neon Giant freuen sich, Spieler einzuladen, ihre eigenen Spuren in der großen neuen Welt von Vales zu hinterlassen - der von den Studio hoch erwartete Debüttitel The Ascent startet heute um 19 Uhr auf dem PC, der Xbox One und der Xbox Series X/S sowie im Game Pass.

Das Singleplayer- und Koop-Action-Shooter-Rollenspiel in einer Sci-Fi-Cyberpunk-Welt ist der erste Titel von Neon Giant, einem zwölfköpfigen Studio bestehend aus Spieleindustrieveteranen, die unter anderem an Gears of War, Bulletstorm und Wolfenstein gearbeitet haben.

The Ascent wirft die Spieler in die "The Ascent Group"-Arkologie, eine selbst versorgende, vom Unternehmen geleitete Metropole, die weit in den Himmel hineinragt und mit Kreaturen aus der ganzen Galaxis bevölkert wird. Wir nehmen die Rolle eines gezahnten (versklavten) Arbeiters ein, während sich die Ereignisse überschlagen und die The Ascent Group ohne ersichtliche Gründe geschlossen wird. Das Leben wird zum Überlebenskampf, rivalisierende Unternehmen und Verbrechersyndikate wollen schnell die leere Stelle besetzen - wir müssen sie mit Waffengewalt davon abhalten.

"Vor etwa drei Jahren haben wir Neon Giant gegründet; ein kleines Entwicklerstudio mit der Meinung, dass man mit dem richtigen Fokus und Gedankenset mit wenigen Leuten große Erfahrungen und höchstqualitative Spiele machen kann," sagt Tor Frick, Creative Director und Mitgründer von Neon Giant. "Wir brennen darauf, lebendige Welten und actiongeladenes Gameplay zu schaffen - es ist in unserer DNA dank unserer gemeinsamen Vergangenheit in der Branche. The Ascent ist das Resultat harter und passionierter Arbeit des Teams."

Mitbegründer und Creative Director des Studios Arcade Berg fügte hinzu: "In The Ascent starten wir am unteren Ende der Nahrungskette - das ist das Leben eines Indents -, aber mit der Zeit werdet ihr immer stärker, findet glänzende Waffen, Spielzeuge und Augmentationen, die es euch ermöglich, eure verdrehten Machtphantasien auszuleben - wenn ihr wollt -, auch mit Robotertentakeln, die aus euerm Rücken kommen. Wir nehmen euch mit in eine weite Welt, in eine Megastadt, die gefüllt ist mit Aufruhr, und zeigen euch Charaktere, die Wege gefunden haben, in dieser Umgebung zu gedeihen. Wir hoffen, dass das Spiel euch genauso viel Spaß und Aufregung bietet, wie wir sie hatten, als wir es entwickelten.!

Über The Ascent

The Ascent bietet Spielern die Chance, in ein actionorientiertes Sci-Fi-Rollenspiel einzutauchen, das von der Unreal Engine befeuert wird und das Genre auf neue Stufen hebt. Ihr könnt im Single- oder Vier-Spieler-Koop-Multiplayer spielen. Das Spiel visiert auf der Xbox Series X 60 FPS an und bietet vollen 4K-Support, bietet so hervorragende Gameplay-Performance für Spiele der neuesten Generation von Konsolen.

Features:

Frei begehbare Areale in in einer Cyberpunk-inspirierten dystopischen Welt

Klassische RPG-Mechaniken, um Spielern das erstellen eigener Charaktere zu ermöglichen, inklusive Cyberware, Augmentationen und Loot

Ein beispielloser Sinn von Vertikalität in der Welt, mit verschiedenen Ebenen und erkennbaren Plattformen während des Spielens

Doppel-Zielmechanik ermöglicht den Spielern, den kompletten Bildschirm nutzen und zwischen verschiedenen Zielen wechseln zu können

Ein narratives Abenteuer, das im Singleplayer und Koop gespielt werden kann

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Curve Digital