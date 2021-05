The Ascent erscheint auf Xbox am 29. Juli Amortis am Di, 18.05.2021, 16:15 Uhr

Wir freuen uns, Ihnen den offiziellen Releasetermin für The Ascent vom 29. Juli 2021 sowie einen aktualisierten Trailer zum Startdatum, Links zur Vorbestellung und den Spielpreis mitteilen zu können. The Ascent ist ein Solo- und Koop-Action-Shooter-Rollenspiel, das in einer Science-Fiction-Cyberpunk-Welt spielt. Es ist der erste Titel des neuen Indie-Studios Neon Giant und wird von Curve Digital veröffentlicht. Powered by Unreal Engine bringt das Genre auf ein neues Level, das sowohl im Einzelspieler- als auch im Vier-Spieler-Koop-Modus verfügbar ist.

Quelle: Curve Digital