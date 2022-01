The Anacrusis ist in der Spielevorschau gestartet XBU MrHyde am Di, 18.01.2022, 16:00 Uhr

Im Rahmen von Game Xbox Preview kann derzeit der Shooter The Anacrusis ausprobiert werden. Der Titel kostet 29,99 Euro und wird weiter entwickelt, bis es zum endgültigen Release auch auf Xbox Konsolen kommen wird. Oft werden Spiele dann teurer, so dass sich ein Kauf in der Spielevorschau lohnt. Hier ist der Launch-Trailer dazu für euch.

Quelle: Stray Bombay Company