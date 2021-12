Der Shooter The Anacrusis kommt im Januar XBU MrHyde am Do, 16.12.2021, 11:30 Uhr

Via Xbox Game Pass und als Game Preview wird der Shooter The Anacrusis am 13. Januar 2022 erscheinen. Der Titel wird mit vollem Launch auch Cross-Plattform Gameplay erlauben. Welche Waffen zum Einsatz kommen, zeigt beispielsweise der folgende Trailer.

Quelle: Stray Bombay