Terror of Hemasaurus stapft auf PC und Konsolen XBU TNT2808 am Fr, 27.08.2021, 12:15 Uhr

Kennt ihr noch Rampage, das Acrade-Spiel, in dem wir ganze Städte zu Staub verwandeln mussten? Ungefähr so könnt ihr euch Terror of Hemasaurus vorstellen, das im Frühjahr 2022 für PC und Konsolen, auch die Xbox One und Xbox Series X/S, erscheinen soll.

Der Plan der Kirche der Heiligen Echse: Die Menschheit vor ihrem eigenen verschwenderischen Umgang mit der Erde bewahren. Dafür stapft ihr als Hemasaurus, Clocksloth, Salamandrah und Autonomous Hemasaurus durch Städte und zerstört sie - allein oder mit bis zu drei weiteren Freunden im lokalen Koop.

Über das Spiel

Spielt als gigantische Monster und bringt Zerstörung in dem Retro-Smash 'em up. Schlagt Gebäude und Hubschrauber, fresst Menschen und tretet Autos - genießt verschiedene Wege der Vernichtung.

Die Hauptfeatures:

Monster! Hemasaurus, Clocksloth, Salamandrah und Autonomous Hemasaurus! Vier furchterregende (aber irgendwie auch niedliche) Bestien, alle mit eigenen tödlichen Moves.

Zerstörung! Pixelgenaue Vernichtung und Chaos in monströsem Ausmaß. Reduziert Gebäude zu Asche, bringt Wolkenkratzer zu Fall, zerstört einfach alles!

Tod! Werft Menschen in Hubschrauberblätter, springt mit einer Arschbombe in Menschenmassen, fresst Menschen zum Vergnügen. Vernichtet sie alle, um den Planeten zu retten.

Stufen! Macht, was das Spiel euch sagt, in verschiedensten Leveln. Tretet Autos in Gebäude, rettet Katzen und Hunde oder macht einen Turm dem Erdboden in Rekordzeit gleich.

Freunde! Habt ihr Freunde? Schön für euch! Nutzt sie, um mit euch im Koop Schrecken zu verbreiten. Bis zu vier Freunde können gemeinsam zerstören.

Quelle: Digerati