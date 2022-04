Terraria-Crossover mit Dont Starve Together verfügbar XBU MrHyde am Do, 28.04.2022, 17:10 Uhr

505 Games veröffentlicht heute das neue Update 1.4.3 des millionenfach verkauften 2D-Action-Adventure-Sandbox-Spiels Terraria für Konsolen und Mobilgeräte und führt damit Crossover-Inhalte von Klei Entertainments Wildnis-Survival-Hit Don´t Starve Together ein.

Die Fakten im Überblick:

Was:

Mit dem neuen Update kann ab sofort The Constant erforscht werden, eine Welt, die von den skurrilen und gefährlichen Umgebungen von Don't Starve Together inspiriert ist. Dabei begegnen Spieler:innen neuen Mechaniken, Haustieren, Waffen, Ausrüstungsgegenständen, Emotes und Bossen in Terraria. Diese sollen nicht nur beim Überlebenskampf gegen den Hunger unterstützen, sondern auch nützlich sein, um das Monster Deerclops zu bezwingen. Hilfreich stellt sich da beispielsweise der Tentakelstachel dar.

Mit dem Update 1.4.3 wird außerdem eine Fülle von Verbesserungen und Fehlerbehebungen eingeführt, die in den Patchnotizen ausführlich beschrieben werden. Außerdem enthalten sind alle Inhalte aus den Updates 1.4.1 und 1.4.2 – einschließlich der Gemeinschaftswettbewerb-Vanity-Rüstungen und den geheimen Welt-Seed des 10. Jahrestages.

Wann:

Verfügbar ab dem 27. April, um 18:00 Uhr.



Wo:

Spielbar auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch sowie Mobilgeräten, Stadia und PC und Mac.



Warum:

Re-Logic und DR Studios setzen die Entwicklung auch zehn Jahre nach Veröffentlichung fort. Die Fans bekommen die Möglichkeit ihre Welten aus Terraria mit Elementen eines neuen Universums zu erweitern und auszubauen.

Quelle: 505Games