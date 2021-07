TennoCon zeigt The New War und Cross Play für Warframe XBU TNT2808 am Mo, 19.07.2021, 12:15 Uhr

Gleich zwei große Neuigkeiten gab es zu Warframe auf der diesjährigen TennoCon. Zum einen wäre da die Enthüllung der nächsten Erweiterung The New War - zum anderen die Einführung von Cross Play und Cross Saves.

Fangen wir mit The New War an. Die Erweiterung soll gleichzeitig auf allen Plattformen erscheinen, als auch auf der Xbox One und Xbox Series X/S - wie in Zukunft auch alle Updates zeitgleich erscheinen sollen. Euch erwartet in der ersten Next-Gen-Erweiterung eine große Überraschung: Zum ersten Mal könnt ihr sowohl Corpus Engineer Veso, Grineer Soldier Kahl-175 und sogar den beliebten Dax-Krieger Teshin in einer Quest selbst steuern! Cetus, die größte Bastion der Erde, brennt und die Flotte von Corpus liegt in Schutt und Asche - nur die vereinten Kräfte der Tennos und ihrer Verbündeten könnten in diesem neuen Krieg der Schlüssel zum Erfolg sein.

Damit ihr in Zukunft auch immer Mitspieler findet, befinden sich zur Zeit Cross Play und auch Cross Saves in Entwicklung. Ein genaues Datum nannte man nicht, aber man soll dann seinen Spielstand auf jeder Plattform nutzen können und mit jeder anderen Plattform zusammenspielen können - vermutlich auch mit mobilen Geräten, für die sich das Spiel derzeit in Entwicklung befindet.

Falls ihr jetzt ein paar Einblicke haben möchtet, haben wir euch einen Reveal-Trailer und auch eine 30-minütige Gameplay-Demo zu The New War eingebunden:

Quelle: Digital Extremes