Tencent enthüllt mehr als 40 Projekte - darunter ein neues RPG XBU TNT2808 am Di, 28.06.2022, 14:00 Uhr

Zugegeben, die meisten der über 40 Projekte von Tencent sind nicht sonderlich interessant für den einfachen Gamer, handelt es sich um Technologien, Engines und mehr. Bei Code: To Jin Yong solltet ihr aber hellhörig werden, handelt es sich da doch um ein neues Open-World-Action-RPG mit chinesisch inspirierten Martial Arts-Kämpfen.

Übrigens arbeitet man auch mit den Xbox Game Studios zusammen - allerdings für ein Mobile Game für den chinesischen Markt namens Return to Empire. Also zurück zu Code: To Jin Yong:

Lightspeed Studios hat das neue Open-World-RPG Code: To Jin Yong enthüllt. Dank der Power der Unreal Engine 5 (UE5) erweckt das Entwicklerteam eine Adaption chinesischer Martial Arts-Romane (‚Wuxia’) des legendären Autors Jin Yong (金庸) zum Leben. Bei Code: To Jin Yong handelt es sich um die weltweit erste Umsetzung, welche Spielern eine umfangreiche, tiefgründige und abwechslungsreiche Martial Arts-Welt bietet.

Bei der Entwicklung kann das Team auf die gesammelten Geschichten und Charaktere des Autors zurückgreifen und das in zahllosen Büchern und Filmen adaptierte Wuxia-Genre einer neuen Zielgruppe nahebringen. Hierfür steht die aktuellste Next-Gen-Technologie zur Verfügung. Dank UE5 kommen Engine Design, Motion Matching, Control Rig und Chaos zum Einsatz und garantieren fotorealistische visuelle Effekte sowie eine immersive Darstellung der spannenden Geschichte. Neben UE5 nutzt Lightspeed Studios Photogrammetrie-Technologie und Adobe Substance, um Wahrzeichen und Umgebungen aus den Romanen wie den Huà Shān Berg (华山) nachzubilden, bis hin zum kleinsten Detail wie Erosionsmuster.

Bereits während der Konzeptionsphase standen Martial Arts-Experten als Berater zur Seite. Spieler können sich in Code: To Jin Yong auf eine detailgetreue digitale Visualisierung der Kampfkunst freuen, wie sie in der Vorlage beschrieben ist, angefangen bei den ikonischen Posen bis hin zu den flüssigen Bewegungen, die dank Motion Design übergangslos ins Spiel integriert werden.

Der kommende weltweite Release von Code: To Jin Yong ist der erste Schritt im kürzlich angekündigten LIGHTSPEED Universe. Dessen Bestreben ist es, ein Ökosystem zu schaffen, das Spieler und Entwickler weltweit verbindet und großartige Stories, Gameplay und Next-Generation-Technologie bietet. Ambitionierte, qualitativ hochwertige Open-World-Spiele basierend auf neuen IPs wie Code: To Jin Yong stehen dabei im Mittelpunkt.

Wann das Spiel erscheint und ob überhaupt Konsolen bedacht werden, steht allerdings noch in den Sternen. Wir lassen es euch wissen, wenn es hierzu Neuigkeiten gibt.

Quelle: Tencent Games