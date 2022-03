Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection bringt 13 TMNT-Spiele XBU MrHyde am Do, 10.03.2022, 13:30 Uhr

Konami kündigte noch für dieses Jahr die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection an. Sie wird dreizehn actionreiche Spiele der Teenage Mutant Ninja Turtles aus KONAMIs Archiv an 8-bit-, 16-bit und Arcade-Titeln mitsamt ihren japanischen Versionen für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch und PC Steam an. Dabei sind:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

In Zusammenarbeit mit Spielentwickler Digital Eclipse adaptiert KONAMI diese Klassiker für moderne Plattformen mit fantastischen neuen Quality-of-Life-Merkmalen wie beispielsweise die Möglichkeiten, jederzeit zu speichern, das Spielgeschehen zurückzuspulen und die Steuerungsknöpfe anzupassen. Auch können bestimmte Titel**, bei denen es ursprünglich angedacht war, sowohl online als auch im lokalen Couch-Koop gemeinsam gespielt werden. Die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection enthält auch eine digitale Spieleanleitung für jeden einzelnen Titel, die Spielern dabei hilft, sich durch schwierige Situationen zu kämpfen und manchmal auch zu schwimmen.



Die Spiele basieren auf den Charakteren und Themen der Teenage Mutant Ninja Turtles-Cartoons und -Comic-Book-Reihen für Kinder aus den 80er-Jahren und führen die Helden meist in eine fiktive Version von New York City, durch Kanalisationen, zu futuristischen Gegnerstützpunkten oder sogar durch verschiedene Punkte in der Zeit. In Kooperation mit Nickelodeon beweist die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection in einem virtuellen Museum die Vielfältigkeit des Franchise und enthält viele Extras einschließlich visueller Elemente aus den ursprünglichen Cartoons, Comics und anderen TMNT-Medien. Auch nie zuvor gesehenes Artwork, Skizzen und Game-Design-Material aus Entwicklungsprozessen ist Teil dieser Ansammlung an Extras.

Quelle: Konami