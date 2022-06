Team17 enthüllt einige Spiele im Zuge der Future Games Show XBU TNT2808 am So, 12.06.2022, 13:30 Uhr

Während die E3 dieses Jahr pausiert, gibt es jede Menge Ersatzveranstaltungen. Im Zuge der Future Games Show etwa hat Publisher Team17 kommende Spiele enthüllt. Wir fassen für euch kurz die für die Xbox-Konsolen relevanten Titel zusammen:

Thymnesia erscheint am 09. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Bei dem Spiel handelt es sich um ein actiongeladenes Souls-like. Ihr spielt als der mysteriöse, maskierte Corvus und kämpft euch gegen unnachgiebige Feinde durch die geplagten und blutverschmierten Straßen von Hermes. Nutzt dazu mysteriöse, plagenbasierte Waffen, die ihr von gefällten Feinden aufsammelt und besteht so unglaubliche Gefahren, um die Wahrheit herauszufinden.

Der Herbst bringt Batora: Lost Haven

Euch erwartet eine interplanetare Reise mit Avril - der einzigen Person, die die Erde vor der Vernichtung bewahren kann. Erkundet farbenfrohe Planeten in dem storybasierten Action-RPG und wägt jede Entscheidung gut ab, denn sie hat Konsequenzen für das Universum. Das Spiel erscheint für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Metroidvania-Spaß in The Knight Witch

Dieses Abenteuerspiel mischt Metroidvania mit Shoot 'em up-Kämpfen und versetzt euch in eine handgezeichnete Welt. Nutzt kartenbasierte Zauber, schließt enge Bündnisse und trefft moralisch schwierige Entscheidungen. All das, um euer Heim zu retten und herauszufinden, wer hinter der War Golem-Invasion steckt. Rayne muss ihr Kräfte nutzen, um die einst friedvolle Metropole Dungeonidas vor der mysteriösen Gefahr und der rücksichtslosen Armee der Kriegsgolems zu befreien. Ebenfalls für den Herbst 2022 angedacht, dann auch auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Ship of Fools erscheint in der zweiten Hälfte des Jahres

Zu diesem Spiel haben wir bereits eine separate News erstellt: Ship of Fools möchte euch an Bord holen.

Quelle: Team17