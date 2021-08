Tails of Iron zeigt sich im Gameplay Trailer XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 15:45 Uhr

Im RPG-Adventure Tails of Iron geht es richtig zur Sache - uns erwartet am 17. September unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S ein waschechtes Soulslike. Im Konflikt der Ratten und Frösche sind natürlich von Ausweichrollen bis Konter und Exekutionen alle Mittel recht - und die bekommen wir heute im Video zu sehen.

Tails of Iron, entwickelt von Indie-Studio Odd Bug Studio und von United Label veröffentlicht, nimmt den Spieler mit auf eine Reise durch eine gefährlich-charmante und immersive, von Hand gezeichnete Welt. Als der tödliche Frosch-Clan das Land überfallt, muss Redgi, der Erbe des Rattenthrons, eine Bande an furchtlosen Kameraden zusammentrommeln, um zurückzuschlagen und sein einstürzendes Königreich zu retten. Dieser mitreißende Konflikt wird dabei von der legendären Stimme von Doug Cockle (Geralt von Riva aus der The Witcher-Reihe) erzählt.

Der Trailer enthüllt außerdem die wilden Boss-Kämpfe, bei dem sich die Spieler den übergroßen Generälen des Frosch-Clans entgegenstellen. Sei es der lanzenschwingende Lans Alot oder der sich am Rattenfleisch ergötzende Bloki Magu, jede dieser kaltblütigen Amphibien stellt den Spieler vor eine neue, einzigartige Herausforderung. Damit die Spieler triumphierend aus den Kämpfen hervorgehen, müssen sie die individuellen Bewegungsmuster beobachten und auf diese reagieren.

Features:

Brutale, vom Soulslike-Genre inspirierte Kämpfe mit Ausweichrollen, Konter und tödlichen Exekutionen

Ein weitläufiges und trügerisches Königreich bestehend aus sechs verschiedenen Biomen von denen jedes seine eigenen verborgenen Wege und Geheimnisse bereithält

Eine mitreißende Geschichte, die von der tiefen, rauen Stimme des legendären Doug Cockle vertont wurde

Anpassbare Kampfstile mit einer Vielzahl an unterschiedlichsten Waffen und Rüstungen

Eine Fülle an Nebenmissionen, die den Spielern eine zusätzliche Einnahmequelle bieten

Versteckte Blaupausen, um neue, mächtige Waffen zu schmieden

Wilde Boss-Kämpfe gegen die übergroßen Generäle des Frosch-Clans

Eine prachtvolle und liebevoll-handgezeichnete 2D-Welt

Physische Versionen von Tails of Iron können außerdem bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden und enthalten den Crimson Knight DLC mit folgenden Inhalten:

Drei Rüstungs-Skins

Drei Helm-Skins

Drei Waffen-Skins

Drei Schild-Skins

Quelle: United Label