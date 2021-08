gamescom-Trailer zum Spiel Tails of Iron XBU MrHyde am Fr, 27.08.2021, 15:00 Uhr

Am 17. September soll das hübsche und actionreiche RPG-Adventure Tails of Iron auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen. In einem brandneuen Trailer im Rahmen der digitalen gamescom zeigt euch der Indie-Publisher United Label, wie blutig es in dem Spiel wird. Sie schreiben dazu:



Der neueste Trailer zeigt Ausweichrollen, Konter und explizite Exekutionen und gibt so einen Einblick in die grausamen und zermürbenden Kämpfe, die auf Redgi die Ratte warten. Im Trailer sind zudem einige der einzigartigen Biome zu sehen sowie noch nie zuvor gezeigte Bosse wie den Blitze-spuckenden Rattnor Nagersson, der rattenfressende Bloki Magu und dem mit Jetpack ausgerüsteten Eisenfrosch – einer mechanischen Kreation des abscheulichen Frosch-Schamanen.

Quelle: United Label