System of a Down-Sänger für Metal: Hellsinger verpflichtet XBU TNT2808 am Fr, 20.05.2022, 10:45 Uhr

Serj Tankain kennt ihr vielleicht als den ikonischen Sänger von System of a Down. Und eben jener verleiht dem Rhythmus-FPS Metal: Hellsinger seine Stimme. Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr für Xbox Series X/S, PlayStation 5 sowie PC.

Seinen Auftritt feiert der Vocalist im eigens für das Spiel geschriebenen Track No Tomorrow von Two Feathers, den Komponisten der Tracks im Spiel - einen passenden Trailer findet ihr am Ende der News. Neben Serj Tankian sind weitere außergewöhnliche Sänger:innen wie Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God), Dennis Lyxzen (Refused) und viele mehr im Spiel dabei.

David Goldfarb, Creative Director bei The Outsiders: "Was soll man dazu schon sagen! Wir haben so viele Fans von System of a Down im Studio, wir können kaum glauben, dass Serj Tankian tatsächlich Teil unseres bereits fantastischen Line-ups ist. Er hat bei dem Track absolut abgeliefert, auf seine unverkennbare Art und Weise. Wir sind begeistert und können es kaum erwarten, euch alle spielen zu sehen!"

In Metal: Hellsinger gilt es, sich im Takt des eigens für das Spiel kreierten Metal-Soundtracks durch Gegnerhorden zu schießen, zu sprinten und Finisher zu performen. Wer das erfolgreich schafft, spürt den Nervenkitzel, wenn sich die immer intensiver werdenden Rythmen der adaptiven Musik entfalten und die eigene Power nach oben schnellt. Ausgestattet mit sechs schweren Waffen, jede mit ihrem eigenen ultimativen Angriff, kämpft sich die Protagonistin durch die Hölle und macht während ihres Rachefeldzugs nicht mal vor dem Teufel selbst halt. Die preisgekrönten Synchronsprecher Troy Baker und Jennifer Hale leihen dabei den Hauptcharakteren ihre Stimmen.

Nach der Kampagne wartet der Torment Mode, in dem Spieler zum Metal-Beat um die Bestplatzierungen in der Ladder antreten. Metal: Hellsinger betritt noch 2022 die Bühne und erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Funcom