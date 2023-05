Metal: Hellsinger erhält Essential Hits-DLC

Funcom und The Outsiders stellen jetzt das Essential Hits-Paket vor. Zum allerersten Mal wird der preisgekrönte Original-Soundtrack von Metal: Hellsinger um Chart-Hits von einigen der größten Bands der Welt erweitert. Das Essential Hits-Paket erscheint am 13. Juni und bietet acht Songs aus unterschiedlichen Genres.



Metal: Hellsinger ist ein Heavy Metal-Rhythmus-FPS von Publisher Funcom und Entwickler The Outsiders, der Spieler auf eine epische Mission mitnimmt, um ihre Stimme vom Teufel höchstpersönlich zurückzufordern. Im Beat des heißen Soundtracks sprinten, schneiden und schießen sich die Spieler durch die Höllen. Bald schon lernen die Dämonenhorden der Hölle auch die Beats von Chart-Hits aus verschiedenen Genres fürchten – der Mosh Pit heißt alle willkommen.

Quelle: Funcom