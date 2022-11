Surviving the Aftermath: Shattered Hope ist gelandet XBU MrHyde am Mo, 07.11.2022, 19:45 Uhr

Paradox Interactive und Iceflake Studios veröffentlichten nun Shattered Hope, die zweite Erweiterung ihres Survival-Colony-Builders Surviving the Aftermath. Diese Erweiterung führt die Katastrophe vom zerstörten Mond ein und gibt den Spielern die Möglichkeit, die Ressourcenproduktion zu steigern sowie die Aufgabe, die Hoffnung der Überlebenden aufrechtzuerhalten. Surviving the Aftermath: Shattered Hope ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro erhältlich.



In Shattered Hope wurde der Mond zerstört und Teile davon fallen auf die Erdoberfläche. Diese Katastrophe bietet aber auch einen Silberstreifen am Horizont in Form von Mondgesteinsvorkommen, die gesammelt werden können, um damit die Ressourcenproduktion zu steigern. Überlebende müssen sich zusammenschließen, um „Hoffnung“ zu finden und um durchzuhalten, sonst werden sie von „Angst“ geplagt. Ressourcen und die Beharrlichkeit der Überlebenden müssen in dieser auf die menschliche Natur ausgerichtete Erweiterung des Koloniemanagement-Gameplays von Surviving the Aftermath ausbalanciert werden.

Quelle: Paradox Interactive