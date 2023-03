Surviving the Aftermath: Rebirth erscheint heute XBU MrHyde am Do, 16.03.2023, 12:30 Uhr

Paradox Interactive und Iceflake Studios haben heute Rebirth vorgestellt, die dritte Erweiterung für ihren Survival-Colony-Builder Surviving the Aftermath. Während der Paradox Announcement Show 2023 enthüllt, gibt Rebirth den Spielern die Macht, die Umwelt durch Terraforming zu verändern und zu regenerieren. Spieler nutzen ihr Überlebenswissen, ihre Fähigkeiten und ihre Technologie, um ihre wiederhergestellte Welt vor einer infektiösen Bedrohung zu schützen. Surviving the Aftermath: Rebirth ist ab sofort für Xbox One, PlayStation 4 und PC zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 14,99 Euro erhältlich.

Quelle: Paradox Interactive